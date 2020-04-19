В США разрешили заключать браки онлайн

Молодые пары смогут удалённого получить свидетельство о браке. Церемония будет проводиться по видеосвязи.

Стоит отметить, что Нью-Йорк — один из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции штатов. Общее число погибших от COVID-19 там достигает 13 362 человек, пишет The Verge. Людям приходится сидеть дома, а госорганы закрыты, поэтому удалённая регистрация брака может стать решением для тех пар, кто запланировал свадьбу уже давно.

Через какую платформу для видеосвязи будет проведена процедура, не имеет значения. Заключить брак можно и в Zoom, и в FaceTime, и в Skype.