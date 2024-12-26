В США регулятор обновил лицензию на полёты Starship: полёт состоится в январе

В ходе этого суборбитального полёта, Starship стартует с космической базы Starbase в Бока-Чика в Техасе. Ракета-носитель Super Heavy должна вернуться на базу Starbase, а Starship совершит полёт по суборбитальной траектории и упадёт в Индийский океан к западу от Австралии.

Известно, что FAA «акцентировала внимание на своей эффективности при выдаче лицензий, чтобы удовлетворить потребности коммерческой космической индустрии, и отметила, что данная модификация лицензии опережает дату полёта».

Регулятор также выразил стремление обеспечить безопасные космические перевозки. При этом SpaceX пока не объявила точную дату запуска Starship, но провела испытания носителя Super Heavy и разгонного блока Starship в рамках подготовки к следующему запуску.