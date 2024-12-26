Наука и технологии
Опубликовано 26 декабря 2024, 05:15
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В США регулятор обновил лицензию на полёты Starship: полёт состоится в январе

Компания интенсивно готовится к этому
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало обновлённую лицензию на следующий полёт сверхтяжёлой транспортной системы Starship компании SpaceX. Как отмечает портал SpaceNews, полет, известный как Flight 7, ожидается в первой половине января.
В США регулятор обновил лицензию на полёты Starship: полёт состоится в январе

© SpaceX

В ходе этого суборбитального полёта, Starship стартует с космической базы Starbase в Бока-Чика в Техасе. Ракета-носитель Super Heavy должна вернуться на базу Starbase, а Starship совершит полёт по суборбитальной траектории и упадёт в Индийский океан к западу от Австралии.

Известно, что FAA «акцентировала внимание на своей эффективности при выдаче лицензий, чтобы удовлетворить потребности коммерческой космической индустрии, и отметила, что данная модификация лицензии опережает дату полёта».

Регулятор также выразил стремление обеспечить безопасные космические перевозки. При этом SpaceX пока не объявила точную дату запуска Starship, но провела испытания носителя Super Heavy и разгонного блока Starship в рамках подготовки к следующему запуску.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
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