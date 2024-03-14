В США регулятор разрешил SpaceX провести третий испытательный запуск Starship

Ранее сообщалось, что примерно 14 марта FAA может разрешить запуск тяжёлой транспортной ракеты Starship, теперь это произошло. Ведомство подтвердило, что разрешение выдано SpaceX в связи с тем, что корпорация удовлетворила все требования авиационных властей США.

Как отмечается, в третий раз корабль Starship будет запущен в Техасе, первая ступень Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе. Starship после достижения орбиты упадёт в необитаемой части Индийского океана.

«FFA разрешает третий орбитальный испытательный полёт корабля Starship Super Heavy, ведомство убедилось, что компания SpaceX удовлетворила все требования безопасности, экологической безопасности и финансовой ответственности», — сказано в сообщении ведомства.