В США регулятор разрешил SpaceX провести третий испытательный запуск Starship

Опубликовано 14 марта 2024, 16:23
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В США регулятор разрешил SpaceX провести третий испытательный запуск StarshipКомпания долго ждала разрешения
Управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что разрешило компании SpaceX осуществить третий испытательный запуск транспортной системы Starship. Компания долго этого ждала и готовилась к полёту.
Ранее сообщалось, что примерно 14 марта FAA может разрешить запуск тяжёлой транспортной ракеты Starship, теперь это произошло. Ведомство подтвердило, что разрешение выдано SpaceX в связи с тем, что корпорация удовлетворила все требования авиационных властей США.
Как отмечается, в третий раз корабль Starship будет запущен в Техасе, первая ступень Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе. Starship после достижения орбиты упадёт в необитаемой части Индийского океана.
«FFA разрешает третий орбитальный испытательный полёт корабля Starship Super Heavy, ведомство убедилось, что компания SpaceX удовлетворила все требования безопасности, экологической безопасности и финансовой ответственности», — сказано в сообщении ведомства.