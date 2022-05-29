В США решили не преследовать «белых» хакеров

Как пишет «Коммерсант», Министерство юстиции США объявило, что больше не будет преследовать и предъявлять обвинения «белым» хакерам. Такие хакеры ищут уязвимости в компьютерных системах только, чтобы сообщить о них владельцам и улучшить безопасность.

В США же в 1986 году был принят закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях. По нему преследовали всех, кто стоял за любыми случаями «неавторизованного доступа» в компьютерную систему. Теперь же это решили изменить. «Новые принципы впервые провозглашают, что за проверку безопасности без злого умысла не должно предъявляться обвинение», — говорится в заявлении министерства.

Правда, эта амнистия не распространяется на частные компании и правоохранительные органы штатов. Первые смогут продолжать преследовать «белых» хакеров через суд, а вторые — бороться с ними через законодательство своего штата.