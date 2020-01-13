В США решили отказаться от китайских дронов из-за боязни шпионажа

В частности, китайскими дронами намерены перестать пользоваться в Министерстве внутренней безопасности США (МВБ). Американцы избавятся примерно от тысячи аппаратов.

В то же самое время правительство США ищет способы стимулирования американских компаний на создание беспилотников с отечественными комплектующими. Однако на создание таких устройств может уйти несколько лет. Некоторые компании из США уже признали, что не смогут потеснить на рынке крупного китайского производителя дронов DJI.

Стоит отметить, что это не первые китайские устройства, которые, по мнению властей США, могут собирать данные жителей. Ранее министерство торговли страны внесло в «чёрный» список производителя смартфонов Huawei из-за угрозы национальной безопасности.