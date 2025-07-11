В США решили сократить закупки F-35. Военные обеспокоились из-за этого

Генералы заявили в письме, что такие сокращения подорвут способность американских военных выполнять задачи в период повышенной международной напряжённости. По их словам, ВВС должны быстро закупить необходимое число F-35A для создания парка из 1763 истребителей.

При этом генералы призывают Конгресс увеличить количество приобретаемых F-35A до 75 самолётов в 2026 году. Отказ от программы E-7 Wedgetail в письме назван «стратегически безответственным» шагом.

«От имени Ассоциации Военно-воздушных и космических сил (AFA), насчитывающей 125 773 члена, мы пишем, чтобы выразить нашу тревогу в связи с недавними предложениями сократить закупки F-35A на следующий финансовый год всего до 24 самолётов и прекратить программу E-7 Wedgetail», — говорится в письме.