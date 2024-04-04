В США решили восстановить правила «сетевого нейтралитета»

Принцип сетевого нейтралитета — один из основных принципов — предусматривает беспристрастный доступ к онлайн-контенту и приложениям, независимо от их происхождения, без предпочтений и препятствий со стороны интернет-провайдеров.

Председатель FCC Джессика Розенворсел подчеркнула необходимость широкополосной связи как важнейшей услуги, особенно в связи с последствиями пандемии, заявив, что равноправный доступ является обязательным условием успеха в цифровую эпоху. Она подтвердила, что восстановление соответствует ранее утвержденным судом правилам, обеспечивающим «быстрый, справедливый и неограниченный широкополосный доступ».