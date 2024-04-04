Опубликовано 04 апреля 2024, 16:30
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В США решили восстановить правила «сетевого нейтралитета»Отменив решение Трампа
Федеральная комиссия по связи США (FCC) готова восстановить правила сетевого нейтралитета и установить новый контроль над широкополосным интернетом, что, по словам председателя агентства, отменяет действия, предпринятые при администрации Трампа.
Принцип сетевого нейтралитета — один из основных принципов — предусматривает беспристрастный доступ к онлайн-контенту и приложениям, независимо от их происхождения, без предпочтений и препятствий со стороны интернет-провайдеров.
Председатель FCC Джессика Розенворсел подчеркнула необходимость широкополосной связи как важнейшей услуги, особенно в связи с последствиями пандемии, заявив, что равноправный доступ является обязательным условием успеха в цифровую эпоху. Она подтвердила, что восстановление соответствует ранее утвержденным судом правилам, обеспечивающим «быстрый, справедливый и неограниченный широкополосный доступ».