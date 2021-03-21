В США решили запретить полиции использовать вооружённых роботов

Члена Городского совета испугала недавняя операция полиции, в которой участвовал робот Digidog компании Boston Dynamics. Оружия у него не было — только камеры наблюдения. Тем не менее, член Городского совета предлагает перестраховаться и ввести первый в стране закон, запрещающий полиции владеть или управлять вооружёнными роботами.

То есть законопроект не запрещает таких роботов, как Digidog. Однако эксперты считают, что неопасные роботы вполне могут превратиться в смертоносных.

В прошлом месяце полиция использовала Digidog для сбора информации о доме, где двое мужчин держали заложников. В итоге полиция задержала подозреваемых, но некоторые люди выразили обеспокоенность техническими возможностями робота.