В США рестораны будут штрафовать за лишнюю пластиковую посуду в заказах навынос

Если клиент об этом не попросил специально

Мэрия Нью-Йорка ввела новые правила в сфере городского общепита. Согласно правилам, которые начнут действовать с 1 июля 2024 года, все рестораны, сервисы доставки продуктов на дом и курьерские службы будут штрафоваться за лишнюю пластиковую посуду в заказах навынос или на дом.