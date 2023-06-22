В США рестораны будут штрафовать за лишнюю пластиковую посуду в заказах навынос

15:44, 22 июня 2023
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В США рестораны будут штрафовать за лишнюю пластиковую посуду в заказах навыносЕсли клиент об этом не попросил специально
Мэрия Нью-Йорка ввела новые правила в сфере городского общепита. Согласно правилам, которые начнут действовать с 1 июля 2024 года, все рестораны, сервисы доставки продуктов на дом и курьерские службы будут штрафоваться за лишнюю пластиковую посуду в заказах навынос или на дом.
Если в заказ будут класть лишнюю пластиковую посуду и упаковки с соусами без прямой просьбы со стороны клиента, рестораны и сервисы будут штрафоваться на сумму от $50 до $250.
Инициатива администрации Нью-Йорка направлена на выполнение закона Skip the Stuff, предполагающего сокращение количества пластиковых отходов в сфере общественного питания.
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей КадуковТеги:
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