В США родился редчайший белый аллигатор - единственный в своем роде

В США родился редчайший белый аллигатор - единственный в своем родеРодившийся в неволе
Тематический парк Gatorland обзавелся уникальным «экспонатом». Парк представил невероятно редкого белого аллигатора, который стал первым в своем роде, родившимся под опекой человека. Это чудо маленького размера теперь входит в элитную группу, присоединившись всего к семи другим особям во всем мире.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Президент и генеральный директор Gatorland Марк Макхью не смог сдержать своего энтузиазма, объявив рождение «сверхредким» и «совершенно необыкновенным». Новорожденная девочка и ее нормально окрашенный брат появились на свет весом 96 граммов и ростом чуть меньше 100 см.
В отличие от своих собратьев-альбиносов, эти аллигаторы могут похвастаться завораживающими голубыми глазами, и вскоре гости смогут увидеть этот очаровательный дуэт вблизи. Их публичный дебют состоится в 2024 году, а пока братья и сестры будут получать первоклассный уход под бдительным наблюдением ветеринаров.