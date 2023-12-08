В США родился редчайший белый аллигатор - единственный в своем роде

Президент и генеральный директор Gatorland Марк Макхью не смог сдержать своего энтузиазма, объявив рождение «сверхредким» и «совершенно необыкновенным». Новорожденная девочка и ее нормально окрашенный брат появились на свет весом 96 граммов и ростом чуть меньше 100 см.

В отличие от своих собратьев-альбиносов, эти аллигаторы могут похвастаться завораживающими голубыми глазами, и вскоре гости смогут увидеть этот очаровательный дуэт вблизи. Их публичный дебют состоится в 2024 году, а пока братья и сестры будут получать первоклассный уход под бдительным наблюдением ветеринаров.