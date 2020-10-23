Наука и технологии
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В США российский фрегат проекта 1155 назвали «вооружённым до зубов»
Он может нести ракетные комплексы «Калибр-НК» и «Уран»
Американское издание National Interest назвало российский фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155 «вооружённым до зубов». Он оснащён в том числе ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Уран».
Недавно стало известно, что фрегат «Маршал Шапошников» советского производства вооружили вышеперечисленными крылатыми ракетами и отправили на ходовые испытания в Японское море. Именно эту новость прокомментировал National Interest.
Предполагается, что улучшенный корабль также сможет применять гиперзвуковые ракеты «Циркон». В американском издании отметили, что «Маршал Шапошников» уже показал себя как боеспособный корабль.
Журналисты добавили, что дальность ракет для комплексов «Калибр-НК» и «Уран» достигает 1500-2500 километров.
Стоит отметить, что «Маршал Шапошников» — не единственный корабль проекта 1155, который планируют обновить.