В США российский фрегат проекта 1155 назвали «вооружённым до зубов»

Недавно стало известно, что фрегат «Маршал Шапошников» советского производства вооружили вышеперечисленными крылатыми ракетами и отправили на ходовые испытания в Японское море. Именно эту новость прокомментировал National Interest.

Предполагается, что улучшенный корабль также сможет применять гиперзвуковые ракеты «Циркон». В американском издании отметили, что «Маршал Шапошников» уже показал себя как боеспособный корабль.

Журналисты добавили, что дальность ракет для комплексов «Калибр-НК» и «Уран» достигает 1500-2500 километров.

Стоит отметить, что «Маршал Шапошников» — не единственный корабль проекта 1155, который планируют обновить.