В США российский истребитель Су-35С назвали одним из лучших в мире

Как уточняют журналисты, Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе. «Российская газета» перевела материал National Interest, авторы которого комментировали новость о том, что российское Министерство обороны получило три истребителя Су-35С в рамках контракта. Российское издание напомнило, что два самолёта пойдут в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний в Липецке, а третий — в 23-й истребительный авиационный Таллинский полк.

Отмечается, что Су-35С создавали на базе технологий пятого поколения. Он имеет улучшенные авионику, систему информационного управления, двигатели с увеличенной мощностью и вектором тяги. Благодаря этому самолёт может развивать скорость до показателей истребителей пятого поколения.

Су-35С может уничтожать и наземные, и морские цели. У него есть 12 точек подвески вооружения.