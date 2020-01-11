В США российский новейший истребитель назвали не готовым к войне

Авторы материала считают, что истребитель не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США. Причин слабым возможностям самолёта несколько. Во-первых, российское руководство вкладывает в него недостаточно много денег. Во-вторых, разработка Су-57 затягивается, пока ещё не началось многосерийное производство. Кроме того, у России нет штатных двигателей второго этапа для аппарата, а системы вооружения и управления истребителя не завершены.

В The National Interest также отметили, что сейчас российский парк тактической авиации не имеет ни одного серийного истребителя пятого поколения. У США же есть уже сотни таких аппаратов.