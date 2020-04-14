В США российский Су-57 назвали «воздушным снайпером»

Об этом пишет обозреватель National Interest. Перевод материала предоставила «Российская газета». Автор отметил, что Су-57 может уничтожать радары противника, сбивать различные самолёты с помощью мощных ракет «воздух-воздух». Истребитель выступает эдаким «воздушным снайпером» (Aerial Sniper).

Автор текста опирается на знания своего коллеги, который рассмотрел Су-57 на авиасалоне МАКС. Особенно внимание журналиста привлекли противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и новая ракета класса «воздух-воздух» РВВ-БД. В National Interest добавили, что ни один американский стелс-самолёт не имеет противорадиолокационного вооружения.

Эксперт также отметил, что дальность действия вооружения указывает на различия подходов к стелс-самолётам в России и США. В основном такие американские самолёты довольно медлительны, а также зависимы от заправщиков. Су-57 при этом может преодолевать оборону за счёт высоты и скорости, а также уничтожать объекты в тылу противника с помощью ракет дальнего действия. Кроме того, истребитель может обойтись без дозаправки.