В США российский ударный дрон «Охотник» назвали «реальной угрозой»

Осборн описал С-70 как серьёзную угрозу, даже если у России в арсенале будет небольшое количество этих БПЛА. По словам обозревателя, таким дрон делают его технические характеристики.

«Как сообщается, он работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом. Возможность хранить оружие внутри самолёта, не подвешивая его на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в скрытом режиме», — рассказал Осборн.

Всё это, по словам обозревателя, делает российский БПЛА по-настоящему грозным оружием.