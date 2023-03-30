В США российский ударный дрон «Охотник» назвали «реальной угрозой»Из-за его технических характеристик
В США российский ударный дрон «Охотник» назвали «реальной угрозой» из-за его способности атаковать в скрытом режиме. Обозреватель американского издания 19fortyive Крис Осборн оценил российский ударный беспилотник С-70 «Охотник».
Фото: Mil.ru
Осборн описал С-70 как серьёзную угрозу, даже если у России в арсенале будет небольшое количество этих БПЛА. По словам обозревателя, таким дрон делают его технические характеристики.
«Как сообщается, он работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом. Возможность хранить оружие внутри самолёта, не подвешивая его на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в скрытом режиме», — рассказал Осборн.
Всё это, по словам обозревателя, делает российский БПЛА по-настоящему грозным оружием.