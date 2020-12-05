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В США российскую машину поддержки танков «Терминатор» назвали ненужной
У западных армий аналогов по этой причине нет
Американское издание Popular Mechanics назвало российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» «бесспорно ужасающим, но ненужным оружием». На днях стало известно, что военные в Челябинской области получили первую партию этой техники.
Перевод материала Popular Mechanics предоставила «Лента.ру». Авторы американского издания отметили, что российская армия получила «Терминатор» только через 30 лет после того, как его придумали.
Задача этой машины — уничтожать противотанковые средства противника. «Терминатор» сделан на базе танка Т-90А, оснащён 30-миллиметровой пушкой 2А42, двумя 30-миллиметровыми автоматическими станковыми гранатомётами АГС-17 «Пламя» и четырьмя противотанковыми ракетами 9М120-1 «Атака».
Журналисты отметили, что у иностранных армий нет ничего подобного БМПТ потому, что в ней не видят необходимости.