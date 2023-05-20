В США с 2024 года начнут производить самолёт шестого поколения NGAD

Этот самолёт придёт на замену основному на данный момент американскому истребителю F-22. Количество самолётов NGAD и сумма контракта не разглашаются.

Кендалл отметил, что новые машины будут отличаться повышенной выживаемостью и более эффективным нанесением ударов по сравнению с F-22. Также самолёт сможет взаимодействовать и адаптироваться в зависимости от изменений ситуации в воздушном пространстве.

«Платформа Next Generation Air Dominance — важный элемент семейства систем Air Dominance, который представляет собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с F-22, который она заменит», — заявил министр ВВС США.