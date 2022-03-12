В США с пассажиров такси Uber начали взимать доплату за бензин

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В США с пассажиров такси Uber начали взимать доплату за бензинИз-за роста цен на топливо после санкций против России
Компания Uber заявила, что добавляет "временную топливную надбавку" к тарифам в США, чтобы помочь своим водителям оплатить рекордно высокие цены на бензин по всей стране.
“Клиенты Uber будут платить за каждую поездку $0,45 или $0,55, а клиенты Eats - $0,35 или $0,45 за каждый заказ Uber Eats, в зависимости от их местонахождения”, - сообщила в блоге глава отдела по работе с водителями Uber в США и Канаде Лайза Уиншип.
Вся сумма надбавки будет передана водителям, и планируется, что она будет действовать в течение следующих двух месяцев. Однако Уиншип предупреждает, что они будут продолжать следить за ценами на бензин и могут внести дополнительные изменения.
При этом, эта надбавка будет взиматься даже за поездки или доставку на электромобиле, “что, как мы надеемся, послужит дополнительным стимулом для водителей к переходу на электромобили в будущем”, - сказал изданию The Verge представитель Uber Гарри Хартфилд.
Источник: The Verge