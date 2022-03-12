В США с пассажиров такси Uber начали взимать доплату за бензин

“Клиенты Uber будут платить за каждую поездку $0,45 или $0,55, а клиенты Eats - $0,35 или $0,45 за каждый заказ Uber Eats, в зависимости от их местонахождения”, - сообщила в блоге глава отдела по работе с водителями Uber в США и Канаде Лайза Уиншип.

Вся сумма надбавки будет передана водителям, и планируется, что она будет действовать в течение следующих двух месяцев. Однако Уиншип предупреждает, что они будут продолжать следить за ценами на бензин и могут внести дополнительные изменения.

При этом, эта надбавка будет взиматься даже за поездки или доставку на электромобиле, “что, как мы надеемся, послужит дополнительным стимулом для водителей к переходу на электромобили в будущем”, - сказал изданию The Verge представитель Uber Гарри Хартфилд.