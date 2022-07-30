В США сертифицировали первый малый ядерный реактор NuScale

Малые модульные реакторы достаточно малы, чтобы их можно было собрать на заводе, а затем доставить на площадку, где они будут работать, что устраняет многие проблемы, связанные с индивидуальным строительством на месте. Кроме того, их конструкция позволяет обеспечить пассивную безопасность, когда для остановки реактора в случае возникновения проблем не требуется действий оператора.

Многие малые модульные конструкции предусматривают технологию, отличную от традиционных реакторов, например, использование расплавленных солей урана в качестве топлива для реактора. NuScale имеет гораздо более традиционную конструкцию, с топливными и управляющими стержнями и транспортировкой энергии через кипящую воду. В число его безоператорных мер безопасности входят установка всего реактора в большой бассейн с водой, управляющие стержни, которые вставляются в реактор под действием силы тяжести в случае отключения электроэнергии, и конвекционное охлаждение от внешнего источника воды.

Компания NuScale начала процесс сертификации в 2016 году.