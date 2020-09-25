В США «снизили» уровень истребителя Су-57 до четвёртого поколения

Кратко о статье аналитиков пишет издание «Лента.ру». Авторы заявили, что «даже полностью разработанный, Су-57, вероятно, будет схож по характеристикам с другим модернизированным тяжёлым истребителем-бомбардировщиком четвёртого поколения — F-15EX, который лишён малозаметности как F-35, но оснащен аналогичной авионикой».

В целом, аналитики назвали Су-57 самолётом четвёртого поколения, столкнувшимся с «многочисленными проблемами и неудачами». Они пришли к выводу, что истребитель пятого поколения должен быть не только малозаметным, но и иметь продвинутое радиоэлектронное оборудование и датчики по всему периметру планера. Пока таким может похвастаться лишь американский F-35.