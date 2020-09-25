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В США «снизили» уровень истребителя Су-57 до четвёртого поколения
Называют единственным истребителем пятого поколения американский F-35
Американские аналитики выпустили для исследовательской организации RAND статью о российском истребителе Су-57. Авторы заметили, что самолёт «не тянет» на то, чтобы называться истребителем пятого поколения.
Кратко о статье аналитиков пишет издание «Лента.ру». Авторы заявили, что «даже полностью разработанный, Су-57, вероятно, будет схож по характеристикам с другим модернизированным тяжёлым истребителем-бомбардировщиком четвёртого поколения — F-15EX, который лишён малозаметности как F-35, но оснащен аналогичной авионикой».
В целом, аналитики назвали Су-57 самолётом четвёртого поколения, столкнувшимся с «многочисленными проблемами и неудачами». Они пришли к выводу, что истребитель пятого поколения должен быть не только малозаметным, но и иметь продвинутое радиоэлектронное оборудование и датчики по всему периметру планера. Пока таким может похвастаться лишь американский F-35.