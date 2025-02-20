В США сократили сотрудников FDA, проверявших Neuralink Илона Маска

Опубликовано 20 февраля 2025, 11:151 мин.
В США сократили сотрудников FDA, проверявших Neuralink Илона МаскаПроизводящих импланты мозговые
Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США уволил нескольких сотрудников FDA, ответственных за проверку Neuralink, компании Илона Маска по производству мозговых имплантатов, сообщает Reuters.
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Около 20 сотрудников из отдела FDA по неврологическим устройствам потеряли работу в рамках более широкой программы по сокращению штата федеральных служащих. Некоторые из них принимали непосредственное участие в оценке клинических испытаний Neuralink. Хотя источники утверждают, что эти сотрудники не были специально выбраны, их увольнение может замедлить процесс утверждения или привести к уменьшению количества проверок безопасности.
Интересно, что генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США, расследовавший обращение Neuralink с подопытными животными, был принудительно отстранен от должности в прошлом месяце.