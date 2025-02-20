В США сократили сотрудников FDA, проверявших Neuralink Илона Маска

Около 20 сотрудников из отдела FDA по неврологическим устройствам потеряли работу в рамках более широкой программы по сокращению штата федеральных служащих. Некоторые из них принимали непосредственное участие в оценке клинических испытаний Neuralink. Хотя источники утверждают, что эти сотрудники не были специально выбраны, их увольнение может замедлить процесс утверждения или привести к уменьшению количества проверок безопасности.

Интересно, что генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США, расследовавший обращение Neuralink с подопытными животными, был принудительно отстранен от должности в прошлом месяце.