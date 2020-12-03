В США составлен рейтинг лучших боевых кораблей

Составители рейтинга отметили, что наиболее мощными классами надводных кораблей являются эсминцы и крейсеры. Последние стоят на вооружении только у России и США.

Российские атомные крейсеры признали одними из самых смертоносных в мире. «Адмирал Нахимов», например, вооружён крылатыми противокорабельными ракетами П-700, которые отличаются уникальным режимом наведения: одна из ракет поднимается на большую высоту и обозначает цели для другой. Ракеты могут иметь и ядерные боеголовки.

Стоит отметить, что сейчас «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию, и после неё станет ещё мощнее.

Также в топ-5 Military Watch вошли китайские эсминцы проектов 055 и 052D, южнокорейский эсминец проекта «Седжон Великий» и японский эскадренный миноносец проекта Maya.