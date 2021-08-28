В США создадут гравитационные аккумуляторы

Сама установка представляет собой автоматический башенный кран с шестью стрелами. Из любого мусора можно сделать 35-тонные блоки, которые затем будут подниматься на высоту. Благодаря этому процессу и будет запасаться энергия.

Кроме того, собирается солнечная или ветряная энергия, которая идёт на электромоторы крана, поднимающие блоки на высоту. То есть установка может работать совершенно автономно. После поднятия на высоту блоки опускаются на землю под действием гравитации. Это запускает процесс выработки электроэнергии в электрогенераторах.

Сообщается, что КПД установки достигает 85%.