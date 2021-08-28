В США создадут гравитационные аккумуляторы

Наука и технологии
Сегодня в 15:34
В США создадут гравитационные аккумуляторыУже до конца года начнут строить
Компания Energy Vault получила средства для строительства первых гравитационных накопителей энергии. Первую установку начнут строить в США уже до конца года. В будущем они появятся и в Европе, на Ближнем Востоке, в Австралии.
Сама установка представляет собой автоматический башенный кран с шестью стрелами. Из любого мусора можно сделать 35-тонные блоки, которые затем будут подниматься на высоту. Благодаря этому процессу и будет запасаться энергия.
Кроме того, собирается солнечная или ветряная энергия, которая идёт на электромоторы крана, поднимающие блоки на высоту. То есть установка может работать совершенно автономно. После поднятия на высоту блоки опускаются на землю под действием гравитации. Это запускает процесс выработки электроэнергии в электрогенераторах.
Сообщается, что КПД установки достигает 85%.