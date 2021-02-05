В США создадут камеры для смартфонов с наноструктурами

Инвестиции помогут компании масштабировать производство и ускорить развитие технологии. Metalenz предлагает использовать в камерах смартфонов одиночную линзу, построенную на стеклянной подложке габаритами от 1x1 до 3x3 мм. Если посмотреть на неё через микроскоп, то можно увидеть наноструктуры в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Эти наноструктуры преломляют лучи таким образом, чтобы исправить многие недостатки систем камер с одной линзой.

Отмечается, что камера Metalenz может позволить получать более яркие и чёткие изображения, чем получаются на смартфонах сейчас.

Серийное производство Metalenz начнётся к концу 2021 года. Технологию впервые используют в качестве объектива в системе 3D-сенсора в смартфоне. Компания не сообщила, какой марки это будет устройство.