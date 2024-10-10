В США создадут морскую версию антидроновой системы Vampire

Морская версия системы сейчас проходит испытания на кораблях для борьбы с растущей угрозой атак дронов и ракет на флот США, особенно в Красном море. Хотя боевые корабли оснащены сложными системами ПВО, они полагаются на дорогие ракеты, такие как Raytheon SM-2 и SM-6, стоимостью до $ 4 миллионов. Система Vampire предлагает более «экономичное решение», заполняя промежуток между дальнобойными ракетами и ближними средствами обороны.

L3Harris также изучает возможность установки Vampire на беспилотные корабли для создания оборонительного периметра вокруг больших судов.