Наука и технологии
Опубликовано 10 октября 2024, 17:24
1 мин.

В США создадут морскую версию антидроновой системы Vampire

Для защиты флота
L3Harris адаптирует свою систему борьбы с дронами Vampire для использования на море. Изначально Vampire, установленная на БМП, использует доступные 2,75-мм ракеты APKWS и передовой сенсор Wescam MX-10D от той же L3Harris.
В США создадут морскую версию антидроновой системы Vampire
© Ferra

Морская версия системы сейчас проходит испытания на кораблях для борьбы с растущей угрозой атак дронов и ракет на флот США, особенно в Красном море. Хотя боевые корабли оснащены сложными системами ПВО, они полагаются на дорогие ракеты, такие как Raytheon SM-2 и SM-6, стоимостью до $ 4 миллионов. Система Vampire предлагает более «экономичное решение», заполняя промежуток между дальнобойными ракетами и ближними средствами обороны.

L3Harris также изучает возможность установки Vampire на беспилотные корабли для создания оборонительного периметра вокруг больших судов.

Источник:armyrecognition
Автор:Максим Многословный
Теги:
#оружие
,
#дрон
,
#сша