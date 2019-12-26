Наука и технологии
Вчера 20:18
В США создадут новый гиперзвуковой комплекс для гонки вооружений с Россией
Готовятся к его испытаниям
США начали готовиться к проведению испытаний перспективного гиперзвукового оружия. Эксперты считают, что американцы стали активнее работать над таким вооружением, чтобы не отставать от России и Китая.
В частности, армия США проведёт лётные испытания блока, способного развивать гиперзвуковую скорость. Сейчас военные ищут потенциальных подрядчиков, которые будут иметь технические возможности и квалифицированных сотрудников.
Как пишут СМИ, боевая часть перспективного гиперзвукового блока будет развивать скорость выше пяти Махов, а также сможет маневрировать. Точность её должна быть достаточно высокой, как и дальность действия.
Сообщается, что военное руководство США считает такое оружие средством достижения стратегического превосходства над вероятными противниками.
Напомним, недавно президент России заявил, что страна — лидер в разработке гиперзвуковых комплексов.