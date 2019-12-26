В США создадут новый гиперзвуковой комплекс для гонки вооружений с Россией

В частности, армия США проведёт лётные испытания блока, способного развивать гиперзвуковую скорость. Сейчас военные ищут потенциальных подрядчиков, которые будут иметь технические возможности и квалифицированных сотрудников.

Как пишут СМИ, боевая часть перспективного гиперзвукового блока будет развивать скорость выше пяти Махов, а также сможет маневрировать. Точность её должна быть достаточно высокой, как и дальность действия.

Сообщается, что военное руководство США считает такое оружие средством достижения стратегического превосходства над вероятными противниками.

Напомним, недавно президент России заявил, что страна — лидер в разработке гиперзвуковых комплексов.