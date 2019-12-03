В США создадут ответ российскому гиперзвуковому оружию

Сумма контракта составила $989 млн. Готовый гиперзвуковой комплекс должен будет достигать скорость на уровне или выше 5 Махов. Ракета, летящая настолько быстро, должна эффективно преодолеть противовоздушную оборону противника.

Новое оружие ВВС США хотят получить уже в 2021 году, но достижение начальной оперативной боеготовности запланировано к 2022 финансовому году.

Эксперты утверждают, что США ускорили разработку гиперзвуковых комплексов из-за прогресса, который достигла Россия. Так в стране уже провели испытательный пуск ракеты Х-47М2 «Кинжал», которая якобы может достигать скорости в 10-12 чисел Маха.