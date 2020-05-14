В США создадут приложение для диагностики COVID-19 по звукам дыхания

Разработкой занимаются учёные из Университета Пенсильвании. Кратко об их исследовании пишет издание «Известия».

В основу приложения ляжет технология анализа звука, который поступает из дыхательных путей человека. Программа будет сопоставлять его с дыханием пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19. Сообщается, что для записи звука будут использоваться микрофоны устройства с приложением.

Преимуществом нового метода является неинвазивность и возможность тестирования на дому. Это в перспективе может снизить необходимость посещения больниц во время пандемии, что, в свою очередь, поможет сдержать распространение инфекции. Тем не менее, аудиодиагностика может быть не слишком надёжной.