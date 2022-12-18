В США создадут специальную соцсеть для темнокожих

20:16, 18 декабря 2022
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В США создадут специальную соцсеть для темнокожихКонфедераты бы оценили
Бывшие сотрудники Twitter запускают новую соцсеть — Spill. Её называют убежищем для темнокожих.
Фото: Unsplash
Новая Spill должна будет стать альтернативой известной соцсети, своего рода прибежищем для Black Twitter. Создатели уточнили, что зарегистрироваться на платформе сможет любой человек, но в первую очередь она предназначена для темнокожих, представителей ЛГБТ-сообщества и других меньшинств.
Основатели соцсети рассказали, что во время работы в Twitter их связывало то, что они были чернокожими сотрудниками.