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В США создадут суперкомпьютер для контроля за ядерным оружием

Его производительность превысит отметку в один эксафлопс
Министерство энергетики США заказало компании Cray создание суперкомпьютера El Capitan для задач, связанных с ядерным оружием. Стоимость контракта составила $600 миллионов.

В создании суперкомпьютера будет участвовать национальная администрация по ядерной безопасности (NNSA) и Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса. Это будет машина класса exascale, способная совершать 1 квинтильон (10 в степени 18) операций в секунду. Также она будет включать в себя новую архитектуру Cray Shasta, систему хранения ClusterStor и технологию внутренних соединений Slingshot.

El Capitan будет использоваться для критической оценки ситуации в случае возникновения угроз национальной безопасности и других задач, связанных с контролем ядерного оружия. Ожидается, что суперкомпьютер будет введён в эксплуатацию в конце 2023 года.

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