В США создадут суперкомпьютер для контроля за ядерным оружием

В создании суперкомпьютера будет участвовать национальная администрация по ядерной безопасности (NNSA) и Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса. Это будет машина класса exascale, способная совершать 1 квинтильон (10 в степени 18) операций в секунду. Также она будет включать в себя новую архитектуру Cray Shasta, систему хранения ClusterStor и технологию внутренних соединений Slingshot.

El Capitan будет использоваться для критической оценки ситуации в случае возникновения угроз национальной безопасности и других задач, связанных с контролем ядерного оружия. Ожидается, что суперкомпьютер будет введён в эксплуатацию в конце 2023 года.