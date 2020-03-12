В США создали беспилотник, запускаемый гранатомётом

Дрон с крылом и парапланом можно запускать из подствольного гранатомёта M203, однозарядного M79 или станкового автоматического Mk.19. Все эти образцы имеют калибр 40 миллиметров.

Сам дрон оснащён аккумулятором и электромотором с толкающим воздушным винтом. Аппарат сможет продержаться в воздухе от 30 минут до одного часа. Дальность полёта составит два километра, а высота — до 600 метров. Дрон сможет перемещаться либо в автоматическом режиме, либо под управлением оператора.

Аппарат также хотят оборудовать камерой. Именно с её помощью беспилотник сможет вести разведку.