Наука и технологии
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В США создали беспилотник, запускаемый гранатомётом
Он предназначен для разведки
Разработчики из Исследовательской лаборатории Армии США создали беспилотник, запускаемый гранатомётом. Он совсем небольшой и может помочь военным в разведке.
Дрон с крылом и парапланом можно запускать из подствольного гранатомёта M203, однозарядного M79 или станкового автоматического Mk.19. Все эти образцы имеют калибр 40 миллиметров.
Сам дрон оснащён аккумулятором и электромотором с толкающим воздушным винтом. Аппарат сможет продержаться в воздухе от 30 минут до одного часа. Дальность полёта составит два километра, а высота — до 600 метров. Дрон сможет перемещаться либо в автоматическом режиме, либо под управлением оператора.
Аппарат также хотят оборудовать камерой. Именно с её помощью беспилотник сможет вести разведку.