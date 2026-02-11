Опубликовано 11 февраля 2026, 17:501 мин.
В США создали беспилотную подлодку, которая умеет цепляться к кораблям и запускать дроны«Lamprey»
Lockheed Martin представила нового морского дрона под названием «Lamprey». Эта беспилотная подводная лодка умеет прикрепляться к корпусам надводных кораблей или других подлодок побольше, дабы экономить энергию.
© Lockheed Martin
Робот цепляется к более крупному судну с помощью специального механизма. Пока он движется «на буксире», встроенные генераторы заряжают его батареи. Таким образом, к месту назначения робот прибывает «полностью готовым к работе».
Внутри него есть отсек для различного оборудования. В зависимости от задачи, робот может нести торпеды, запускать с поверхности воды разведывательные дроны, ставить помехи или расставлять датчики для сбора информации. Несколько таких аппаратов могут долгое время скрытно дежурить на морском дне, ожидая команды.