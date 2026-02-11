В США создали беспилотную подлодку, которая умеет цепляться к кораблям и запускать дроны

Внутри него есть отсек для различного оборудования. В зависимости от задачи, робот может нести торпеды, запускать с поверхности воды разведывательные дроны, ставить помехи или расставлять датчики для сбора информации. Несколько таких аппаратов могут долгое время скрытно дежурить на морском дне, ожидая команды.