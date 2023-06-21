В США создали лёгкий, но мощный авиационный электродвигатель

Раньше такие двигатели не удавались. NASA требует от производителей, чтобы мощность авиационных электродвигателей среднемагистральных самолётов и большой грузоподъёмности была не меньше 13 кВт/кг, двигатель MIT предполагает удельную мощность 17 кВт/кг. Но пока собранного агрегата не существует: разработчики испытали только отдельные компоненты.

Конструктивно новый двигатель будет отличаться от аналогов. Ротор электродвигателя находится вне статора — окружает его. Основой ротора служит титановый барабан с постоянными магнитами, закреплёнными на внутренних стенках. Статор — цилиндр из стали с шипованной поверхностью. Статор размещён внутри ротора, обмотка при этом уложена на шипах.