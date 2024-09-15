В США создали недорогие и высокоскоростные крылатые ракеты Barracuda-M

Семейство Barracuda-M включает в себя три варианта: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500, каждый из которых предназначен для различных оперативных нужд. Barracuda-100, самая маленькая модель, имеет 35-фунтовую полезную нагрузку (15 кг) и дальность полета до 85 морских миль (157 км) при запуске с воздуха.

Barracuda-250 обладает большей дальностью действия — до 200 морских миль (370 км) — и предназначена для запуска с воздуха. Barracuda-500, самый большой вариант, несет до 100 фунтов (45 кг) и имеет дальность 500 миль (925 км).