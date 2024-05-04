В США создали неядерный взрыв ради обнаружения ядерного

Этот неядерный взрыв, получивший название «Физический эксперимент 1-A» (PE1-A), был произведен в испытательном туннеле в Неваде с помощью взрывного устройства мощностью 16,3 тонны в тротиловом эквиваленте. Ученые тщательно измерили возникшие ударные волны с помощью сейсмических, акустических и электромагнитных приборов. Кроме того, они отслеживали движение газовых трассеров, выброшенных при взрыве, чтобы понять, как ведут себя эти материалы после подземного взрыва.

Проект PE1-A является частью более крупной исследовательской программы, направленной на проверку сложных компьютерных симуляций, используемых для прогнозирования признаков ядерных взрывов. Сравнивая реальные данные, полученные в ходе экспериментов, с результатами моделирования, ученые смогут усовершенствовать свои модели для более точного обнаружения потенциальных ядерных угроз.

Проект не ограничивается одним взрывом в Неваде. В будущем будут проведены дополнительные подземные взрывы в различных условиях, атмосферные испытания, имитирующие рассеивание газа, и даже использование гигантской электромагнитной катушки для имитации прохождения электромагнитных волн через Землю во время ядерного испытания.

В проекте также уделяется особое внимание прозрачности данных. Сейсмические и акустические данные с PE1-A будут опубликованы в открытом доступе через два года.