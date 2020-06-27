В США создали оружие, способное ударить током за 30 метров

Новое оружие несмертельного действия (less-than-lethal) называется SPECTER. Дальность поражения у него превышает таковую у текущего поколения оружия — Taser. Последнее способно поражать цель на расстоянии от 4,5 до 10 метров.

SPECTER выпускает до трёх небольших электродов. Они могут пройти сквозь одежду. Однако чтобы снизить возможный причиняемый вред, разработчики оружия оснастили снаряды небольшим парашютом, который разворачивается прямо перед тем, как поразить цель. Эта мера позволяет вдвое снизить скорость снаряда.

Такие меры предосторожности создатели соблюдают на фоне скандалов, связанных с протестами жителей США против полицейского произвола и расизма. Некоторые протестующие получили серьёзные травмы от полицейских травматических пистолетов.