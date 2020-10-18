В США создали первый беспилотник-имитатор Су-57

Перспективную воздушную минешь назвали 5GAT (5th Generation Aerial Target). Как уточняет «Военное обозрение», это первый такой беспилотник в мире.

Наземные испытания 5GAT прошли на полигоне Армии США «Майкл» в штате Юта. Сейчас беспилотник готовят к первому полёту. Он должен состояться в этой месяце.

Во время прошедших испытаний проверили работу всех бортовых систем аппарата, а сам беспилотник выполнил 24 пробежки по аэродрому. Некоторые из них проходили на скорости, близкой к скорости взлёта.

Как можно догадаться, имитатор истребителей пятого поколения предназначен для тренировок пилотов американских истребителей и расчётов противовоздушной обороны (ПВО).