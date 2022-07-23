В США создали пуленепробиваемые парты для школ

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В США создали пуленепробиваемые парты для школВсё из страха перед скулшутингами
Мебельный магазин в США разработал пуленепробиваемые парты для защиты учителей и учеников во время массовых расстрелов. Это произошло на фоне новых призывов к ужесточению законов о контроле над оружием в стране. Дискуссия поднялась после того, как 21 человек, в том числе 19 детей, был убит в результате массовой стрельбы в школе в Техасе.
Компания First Line Furniture из Теннесси объединилась с создателями баллистических таблиц, чтобы создать такие парты. Каждая весит около 163 килограммов. Ими можно прикрывать учеников, колёса у таких парт блокируются ради удобства. Кроме того, у них есть специальный рычаг, с помощью которого стол можно легко перевернуть.
Сообщается, что парту испытали на прочность гранатами, пистолетами и пулемётами. Утверждается, что стол даже не сдвигается с места, когда в него стреляют.