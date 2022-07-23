В США создали пуленепробиваемые парты для школ

Компания First Line Furniture из Теннесси объединилась с создателями баллистических таблиц, чтобы создать такие парты. Каждая весит около 163 килограммов. Ими можно прикрывать учеников, колёса у таких парт блокируются ради удобства. Кроме того, у них есть специальный рычаг, с помощью которого стол можно легко перевернуть.

Сообщается, что парту испытали на прочность гранатами, пистолетами и пулемётами. Утверждается, что стол даже не сдвигается с места, когда в него стреляют.