Ferra

В США создали разведывательные дроны размером с бабочку

Их длина — не более 10 сантиметров
СМИ сообщили, что в США к выходу на рынок вооружений готовится система для трансляции видео с камер разведывательных беспилотных летательных аппаратов PD-100 Black Hornet («Чёрный шершень») длиной не более 10 сантиметров.

Система включает в себя четыре таких дрона, два из которых выполняют разведывательные функции, а другие два находятся на подзарядке. Управление комплексом происходит дистанционно. Устанавливать его можно на боевую технику, например, также на беспилотную. Данные с камер «Чёрных шершней» транслируются прямо в оружейные комплексы.

Радиус действия Black Hornet сейчас составляет 2 километра, но будет увеличен максимум до 3 километров. Весит каждый беспилотник менее 20 граммов, перемещается со скоростью до 20 километров в час.

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