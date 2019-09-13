В США создали разведывательные дроны размером с бабочку

Система включает в себя четыре таких дрона, два из которых выполняют разведывательные функции, а другие два находятся на подзарядке. Управление комплексом происходит дистанционно. Устанавливать его можно на боевую технику, например, также на беспилотную. Данные с камер «Чёрных шершней» транслируются прямо в оружейные комплексы.

Радиус действия Black Hornet сейчас составляет 2 километра, но будет увеличен максимум до 3 километров. Весит каждый беспилотник менее 20 граммов, перемещается со скоростью до 20 километров в час.