В США создали складной дрон-разведчик

Беспилотник может вести разведку самостоятельно и просто уведомлять оператора об обнаруженных объектах. Что ещё интереснее, дроны можно объединить в группу, численность которой не ограничена.

Фюзеляж Ghost 4 внешне напоминает винтовку, но в целом аппарат выполнен по классической вертолётной схеме. Длина дрона составляет 2,7 метра, высота и ширина — 0,4 метра. Самое любопытное в фюзеляже то, что он складывается. Благодаря этому беспилотник можно перевозить в транспортировочном кейсе — в сложенном виде его длина достигает 1,1 метра.

Дрон, помимо всего прочего, электрический. Он способен выполнять полёты продолжительностью более 100 минут.