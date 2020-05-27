В США создали топливо для крылатых ракет на основе кукурузы

Почему ВМС? Потому что именно они обладают арсеналом в 4000 ракет Tomahawk. Преимуществом нового топлива стало то, что весь цикл выращивания и переработки кукурузы происходит в США.

«Российская газета» поясняет, что ракеты Tomahawk приводятся в движение турбореактивным двигателем Williams International F415. Сейчас для его работы используется авиационный керосин JP-10, который, в свою очередь, получают из нефти. Теперь же исследователи смогли создать альтернативу JP-10 на базе отходов переработки кукурузы в этанол.

Помимо указанного выше достоинства, новое топливо является более экологичным в производстве.