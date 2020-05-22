В США создали военный беспилотник на основе спортивного самолёта

Проект реализовала исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США. Новый беспилотный аппарат назвали Surveyor. Он получил тепловизионную и оптико-электронные камеры, которые могут снимать видео высокой чёткости. Дрон, как можно догадаться, будет предназначен для разведки. Поэтому на него также установили системы радиоэлектронной разведки.

Сообщается, что беспилотник сможет находиться в воздухе до 30 часов. Сам Sinus, на базе которого был создан аппарат, в длину равен 6,6 метра. Размах его крыла достигает 14,9 метра. Самолёт может летать со скоростью до 220 километров в час.