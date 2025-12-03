В США создали выдерживающую экстремальные нагрузки гиперзвука навигацию

При таких скоростях корпус аппарата испытывает сильное трение, а температура на передних кромках превышает 1 600 °C. Нагрев и вибрации могут повредить чувствительные датчики. Кроме того, защитные материалы часто испаряются во время полёта, меняя массу и поведение аппарата в воздухе.

Обычный GPS в таких условиях малоэффективен: сигнал может блокироваться помехами или подделываться противником. При гиперзвуке вокруг аппарата образуется слой ионизированного газа, который почти полностью «глушит» внешние сигналы — как при входе космического корабля в атмосферу.

Поэтому инженеры создали автономную систему на основе принципа «счисления пути»: аппарат сам отслеживает скорость и направление, чтобы рассчитывать своё местоположение. Основой комплекса AHT IMU стал миниатюрный резонаторный гироскоп из кварца. Он не содержит движущихся частей, поэтому «крайне надёжен» и, по данным компании, может работать десятки миллионов часов без ошибок. Его дополняет сверхчувствительный кремниевый акселерометр, фиксирующий даже минимальные изменения ускорения.

Система прошла испытания.