В США создали законопроекты для подавления крупных технологических компаний

Законопроекты затрагивают такие темы, как данные, слияния и конкурентное поведение этих компаний. BBC пишет, что в случае принятия законов IT-гиганты могут быть вынуждены продать часть своих активов.

Один из авторов законопроектов отметил, что они помогут привлекать к ответственности технологические монополии, а также будут способствовать созданию сильной онлайн-экономики. Политики считают, что неконтролируемый рост технологических компаний привёл к тому, что они получили власть и злоупотребляли ею. Это причинило ущерб и потребителям, и работникам, и малому бизнесу, и инновациям. Законодатели США хотят положить конец этому.