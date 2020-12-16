В США создают новейший тип вооружений для истребителей

Как пишет «Военное обозрение», новое оружие сможет действовать «без шума и огня». Оно будет выводить из строя электронное оборудование техники противника, сенсоры и радары.

Журналисты напоминают, что относительно недавно бомбардировочная авиация США уже проводила учения с микроволновым оружием, способным выводить из строя электронику на наземных объектах. Когда будут завершены работы по микроволновым бластерам, пока неясно.

В Times отметили, что работы над подобным оружием ведутся не только в США, но и в России, Китае и Великобритании.

Недавно СМИ писали, что Китай применил микроволновое оружие против индийских солдат в Ладакхе.