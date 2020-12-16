Наука и технологии
Сегодня 21:27
В США создают новейший тип вооружений для истребителей
Микроволновые бластеры
СМИ сообщили, что американские учёные разрабатывают новейший тип вооружений для истребителей. Это микроволновые бластеры.
Как пишет «Военное обозрение», новое оружие сможет действовать «без шума и огня». Оно будет выводить из строя электронное оборудование техники противника, сенсоры и радары.
Журналисты напоминают, что относительно недавно бомбардировочная авиация США уже проводила учения с микроволновым оружием, способным выводить из строя электронику на наземных объектах. Когда будут завершены работы по микроволновым бластерам, пока неясно.
В Times отметили, что работы над подобным оружием ведутся не только в США, но и в России, Китае и Великобритании.
Недавно СМИ писали, что Китай применил микроволновое оружие против индийских солдат в Ладакхе.