В США спрогнозировали результат боёв между Россией и Турцией в Сирии

Американские аналитики высказали мнение, что в случае боевых действий в Сирии у Турции будет преимущество перед Россией.

Эксперты признали, что у России есть большая армия и самый крупный в мире арсенал ядерного оружия. Турция же — государство средней весовой категории. Однако решающим фактором здесь становится географическое положение.

У России в Сирии есть только одна крупная авиабаза — Хмеймим на северо-западе страны и одна военно-морская база в Тартусе. Кроме того, российская группировка сильно зависит от снабжения, осуществляемого по морю. Между тем суда из России должны проходить через пролив Босфор, контролируемый Турцией.

В итоге Россия вынуждена ограничиваться нынешним составом группировки в Сирии. Всё это ставит страну в уязвимое положение. Ответный удар России по Турции окажется также рискованным. НАТО вряд ли будет поддерживать Турцию в её кампании в Сирии, но альянс обязан помочь своему члену.