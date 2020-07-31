В США сравнили ядерный потенциал России и Китая

Как пишет «Военное обозрение», адмирал заявил, что в конце этого десятилетия США будут противостоять два равных конкурента в области ядерных потенциалов — Китай и Россия. Китай, например, находится в процессе построения полноценной ядерной триады. Скоро он сравняется с США по ядерному потенциалу. Сейчас Китай занимается созданием стратегических бомбардировщиков — третьей составляющей триады.

Вторым равноценным ядерным конкурентом США является Россия. По словам Ричарда, Москва последние 15 лет активно модернизирует свои ядерные силы. На сегодня модернизация завершена на 70%.

«Таким образом, впервые в своей истории США столкнутся с двумя равноправными ядерными конкурентами. Мы никогда раньше не сталкивались с подобной ситуацией», — отметил адмирал.