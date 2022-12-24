В США старение могут признать болезнью

Чтобы продемонстрировать эффективность и получить одобрение, препараты, предназначенные для борьбы со старением, должны быть направлены на борьбу с болезнью, которая часто является результатом процесса старения. Однако среди ученых растет консенсус и усилия, направленные на то, чтобы убедить FDA в том, что старение само по себе должно быть классифицировано как заболевание и подходящая мишень для разработки лекарств.

Это может стать важной вехой не только для промышленности, но и для общества. Если FDA устоит, то в результате изменения нормативно-правовой базы могут быть одобрены препараты или методы лечения, которые замедляют или обращают вспять процесс старения в целом, до того, как у пациента развивается какая-либо болезнь.