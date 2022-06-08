В США стартовало строительство атомной ракетной подводной лодки нового поколения

Вместо закладки настоящего киля, на церемонии приварили инициалы спонсора от округа Колумбия, конгрессмена Элеоноры Холмс Нортон (D-DC), на стальную пластину, которая будет постоянно установлена на подводной лодке на почетном месте.

Хотя официальная сборка началась только сейчас, General Dynamics утверждает, что строительство завершено уже на 20 процентов. Это объясняется тем, что конструкция подводной лодки является модульной, а основные секции строятся на разных предприятиях Electric Boat и субподрядчиков. В 2023 году первый из модулей прибудет на новый завод Electric Boat в Гротоне, штат Массачусетс, для полной сборки.

District of Columbia станет первой из запланированных 12 подводных лодок класса Columbia с баллистическими ракетами.

Класс Columbia будет иметь полностью электрическую насосную силовую установку и питаться от усовершенствованного ядерного реактора, который не потребует дозаправки в течение всего срока службы лодки. Помимо ракет, она будет нести торпеды Mk 48 и будет оснащена увеличенной версией гидролокатора LAB, используемого на ударных подводных лодках класса Virginia. Корпус также будет иметь акустическую структуру для минимальной звуковой сигнатуры.

Стоимость "District of Columbia" составит около 9,15 млрд. долларов. Его развертывание запланировано на 2030 год, а срок службы составит 42 года.