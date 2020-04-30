В США старые летающие танкеры превратят в самолёты для поиска ядерного оружия

Как пишет «Российская газета», Военно-воздушные силы (ВВС) США модернизируют три KC-135 Национальной гвардии. Поисковые же самолёты называются WC-135.

Они оснащены воздушными фильтрами, сейсмическими датчиками и другим необходимым для обнаружения следов ядерных взрывов оборудованием. База WC-135 находится в Небраске. Оттуда самолёты летают по всему свету. Например, в 2006 году «Нюхач» обнаружил радиоактивную пыль в небе над Корейским полуостровом. Это помогло доказать, что КНДР провела первый ядерный взрыв.

Отмечается, что сейчас у ВВС есть два «Нюхача». Старые WC-135 переоборудованы из самолётов службы погоды. Новые «Нюхачи» получат современные экономичные двигатели, навигационное оборудование и системы связи.